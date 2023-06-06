Uyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.

Biliyorum bazı arkadaşlar (aslında bir fikri tartışmak yerine beynini satmış ve herhangi bir görüşün militanı olmuş kişiler) daha önceden açılan benzer konularda olduğu gibi yine bu konuyu da siyasete çekip, yok ittifak, yok bilmem terör vs cıngarı çıkarıp konuyu sulandıracak.

Bakın arkadaşlar. Yeni maliye bakanı binbir rica ile göreve geldi ve tam olmasa da birçok yetki şartı koydu. Gelir gelmez de Mayıs enflasyonunu sıfır çıkardı. Bu bizim cebimizden çalınan paradır.

En düşük memura 22.000 vaadi, öyle üzerinde düşünülmüş, çalışılmış bir vaat değil. Tamamen seçim ekonomisi. Takip aday 21.600 deyince, öteki de 22 bin dedi. Hepsi bu.

Böyle bir yükselme asla beklemeyin. Maaşa güvenip kredi çeken falan var yapmayın. Mevcut ekonomik koşullarda bu ?rasyonel? değil.

Sadece küçük de olsa bir ihtimal var. Yerel seçimlerin de yaklaşıyor olması. Yatın kalkın büyükşehirlerin oy bakımından riske girmesini bekleyin.

Ek olarak baskılandığı seviyeden kurtuldu. Normal değildi zaten bu fiyatı. Kısa sürede 25?i açıp 27-28 seviyesine çıkacaktır. Dolar çıkıyor, herşey dolara endeksli ama enflasyon sıfır. Hayırlı olsun.

Not: Söylediklerim hiçbir maddi yatırım tavsiyeyi içermez. sadece cebinize çeki düzen verin çağrısıdır.