Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 19:21
Uyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.

Biliyorum bazı arkadaşlar (aslında bir fikri tartışmak yerine beynini satmış ve herhangi bir görüşün militanı olmuş kişiler) daha önceden açılan benzer konularda olduğu gibi yine bu konuyu da siyasete çekip, yok ittifak, yok bilmem terör vs cıngarı çıkarıp konuyu sulandıracak.

Bakın arkadaşlar. Yeni maliye bakanı binbir rica ile göreve geldi ve tam olmasa da birçok yetki şartı koydu. Gelir gelmez de Mayıs enflasyonunu sıfır çıkardı. Bu bizim cebimizden çalınan paradır.

En düşük memura 22.000 vaadi, öyle üzerinde düşünülmüş, çalışılmış bir vaat değil. Tamamen seçim ekonomisi. Takip aday 21.600 deyince, öteki de 22 bin dedi. Hepsi bu.

Böyle bir yükselme asla beklemeyin. Maaşa güvenip kredi çeken falan var yapmayın. Mevcut ekonomik koşullarda bu ?rasyonel? değil.

Sadece küçük de olsa bir ihtimal var. Yerel seçimlerin de yaklaşıyor olması. Yatın kalkın büyükşehirlerin oy bakımından riske girmesini bekleyin.

Ek olarak baskılandığı seviyeden kurtuldu. Normal değildi zaten bu fiyatı. Kısa sürede 25?i açıp 27-28 seviyesine çıkacaktır. Dolar çıkıyor, herşey dolara endeksli ama enflasyon sıfır. Hayırlı olsun.

Not: Söylediklerim hiçbir maddi yatırım tavsiyeyi içermez. sadece cebinize çeki düzen verin çağrısıdır.


Feriduni
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:25
Ben de iyi bir zam yapılacağını düşünmüyorum.

Ahmet Kaleli
Şef
06 Haziran 2023 19:54

ben uzmanların 25 alacağını düşünüyorum


ibrahim98
Şef
06 Haziran 2023 19:55

Bazen mücadele etmek, insanlara bir şeyler anlatmak, onların anlamasını sağlamak için çırpınmak yerine usulca işleri zaman bırakmak daha etkili çözüm olabiliyor. Hayattaki önemli dersler hiç bir zaman ucuz olmamıştır. Bu yüzden bir musibet bin nasihatten iyidir.


takdir
Memur
06 Haziran 2023 20:04

Arkadaş ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biri diyor inanmayın. Biri diyir 25 yeter. Adamlar bir iki hafta nabız yoklayacak sizde kalmışsınız kabullenmeye başlamışsınız. Vallaha iktidar haklı. % 10 bile fazla size


06_makine
Memur
06 Haziran 2023 20:06

Şuan enflasyon %15 civarı, tahminim en iyi ihtimal %25-30 arası zam verilecek, çünkü enflasyonun %15 olduğu yerde %10 civarı refah payı vermiş olacak ,iyi oran, dikkat ederseniz memur zammı seçime 3-5 gün kala söyledi, memurun oyununun çok düşünüldüğünü sanmıyorum, zaten yerel seçime 9 ay var, ocakta iyi zam verirsin olur biter, unutulur gider


blackdesert
Memur
06 Haziran 2023 20:17

erdoğana güveniyorum


merve00000
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:24

yalan yok zaten zam gelecek diye ayakkabımı kredi kartından çekip gereksiz yere yeniledim :) daha büyük kredi çeken cengaverlere helal olsun o kadarına cesaret edemiyorum


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
06 Haziran 2023 20:41

Bu arada mazot gece yarısından itibaren 1 lira 35 kuruş zamlanacak! Nasıl, çok iyi değil mi!? Bu şahlanışları çoook seviyorum ben, bize de çookk yakışıyor.)))


hugo.almeida
Müsteşar
06 Haziran 2023 20:41

Temmuz'a kadar düşünmeye gerek yok. Şunun şurasında ne kaldı.


takdir
Memur
06 Haziran 2023 20:50

Al biri daha.. Sana %5 bile fazla

06_makine, 3 saat önce

Şuan enflasyon %15 civarı, tahminim en iyi ihtimal %25-30 arası zam verilecek, çünkü enflasyonun %15 olduğu yerde %10 civarı refah payı vermiş olacak ,iyi oran, dikkat ederseniz memur zammı seçime 3-5 gün kala söyledi, memurun oyununun çok düşünüldüğünü sanmıyorum, zaten yerel seçime 9 ay var, ocakta iyi zam verirsin olur biter, unutulur gider


Asts-sungur
Memur
06 Haziran 2023 21:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi en düşük memur maaşı 22 bin olacak diye. Siz hala neyin kafasını yaşıyorsunuz. Bu kafayla muhalefet etmeye devam ederseniz hayatınız boyunca ezik muhalif olarak kalacaksınız. Reis vaat vermese vermedi diye eleştirirler, vaat verse inanmazlar.


Feriduni
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 21:20
Sözlerimi geri alıyorum. Umarım zam vermezler. Herkesin durumu çok iyi ve herkes halinden memnun. %3 yeter de artar bile. Zam, bizim neyimize!.. Algı yapmayın boşuna.

the last mohican
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:22

Yahu ben de muhalif gorusteyim, ama günün sonunda seçim bitti, geçim derdi devam ediyor. Neredeyse zam verilmesin diye dua edeceksiniz. Böyle olmaz, tüm memurlar yaşam standardımizi bir tık yukarı çekecek bu artış için ağız birliği yapmalıyız. Suyu bulandirmayin


Feriduni
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 21:27
Hocam, babam sağ olsun. çok şükür Allah'a. Maaş + 3 kira geliri + ek ders + DYK + sınav görevleri + PİKTES + özel dersler vs. Artık zam vermiş ya da vermemiş umrumda değil. Bu arada tek yaşıyorum. Ekstra masraf yok. Yazın Akdeniz'de 30 gün tatil. 16 Haziran'ı iple çekiyorum.
the last mohican, 1 saat önce

Yahu ben de muhalif gorusteyim, ama günün sonunda seçim bitti, geçim derdi devam ediyor. Neredeyse zam verilmesin diye dua edeceksiniz. Böyle olmaz, tüm memurlar yaşam standardımizi bir tık yukarı çekecek bu artış için ağız birliği yapmalıyız. Suyu bulandirmayin


Feriduni
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 21:32
Eskiden çok merhametli ve vicdanlı biriydim. Beni çok üzdüler. Artık zerre umrumda değil. Kim ne yaşıyorsa yaşasın, beni hiç ilgilendirmiyor. Zam hiç umrumda değil. Herkes gerçekten halinden memnun. Ben de memnunum artık. ;-)

06_makine
Memur
06 Haziran 2023 21:47

zam açıklansın görüşelim, kime az fazla anlarız &#128515;&#128515;

takdir, 2 saat önce

Al biri daha.. Sana %5 bile fazla

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