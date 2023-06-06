Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


06 Haziran 2023 19:38
Kurban kesebilecek misiniz bu sene ?

Durumlar nasıl arkadaşlar?


Yasin45451
Memur
06 Haziran 2023 19:56

Sen ve senin gibiler nisap miktarı malı olmayana vacip olmayan Kurban üzerinden siyaset yaparlar ama iş tesettüre faize namaza geldi mi sesini çıkarmazlar.. Durumun yoksa kesme kardeş mes'ul değilsin.. Farz olan 5 vakit namazı kılıyon mu onun derdine düş


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 20:02

Sanane bundan, kesenin sevabına kesmeyenin günahına ortak mı olacan. Kendi işine bak. Ben de sorayım namaz kılıyor musun oruç tutuyor musun ? Banane bundan değil mi ?


Yorumsuzadam
Memur
06 Haziran 2023 20:13

Geçen sene bayramdan beri her ay 1000 TL köşeye atsan güzel bir Koç kesebilirdin.

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