Kurum degistirme

En dusuk memur maasi 22 bin tl olup polis maasi ayni oranda artmazsa dayisi olan cogu kisi polisligi birakir diye dusunuyorum su anda en dusuk memur maasi ile arada biraz fark oldugu icin mecburen polislik yapanlar aradaki fark temmuzda azalinca kurum degistirmeler cogalacaktir

En dusuk memur maasi 22 bin tl olup polis maasi ayni oranda artmazsa dayisi olan cogu kisi polisligi birakir diye dusunuyorum su anda en dusuk memur maasi ile arada biraz fark oldugu icin mecburen polislik yapanlar aradaki fark temmuzda azalinca kurum degistirmeler cogalacaktir