Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 19:52
Kurum degistirme
En dusuk memur maasi 22 bin tl olup polis maasi ayni oranda artmazsa dayisi olan cogu kisi polisligi birakir diye dusunuyorum su anda en dusuk memur maasi ile arada biraz fark oldugu icin mecburen polislik yapanlar aradaki fark temmuzda azalinca kurum degistirmeler cogalacaktir

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:56
Polislerin dayısı olsaydı zaten polis olmazlardı:)

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:59
Devrem polis deyip kucumseme kimlerin ne tanidigi var adamlarin ufku dar oldugu icin polislikte kullaniyorlar oyle adamlar var ki surekli birilerini yer degistiriyor gecici gorev adi altinda ankara vb illere giden var sunu unutma torpilin en cok dondugu teskilatta illaki dayilar vardir
siyahbeyaz88, 3 saat önce
Polislerin dayısı olsaydı zaten polis olmazlardı:)

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:01
Ha su da var adamlar torpilleri yaristiriyorlar bizim gibi garibanlar ezilmeye devam

KingDrummer
Şef
06 Haziran 2023 20:05

Kurum değiştirme imkanı sağlansa teşkilatın %80 i başvuru yapar. Hatta ben polisin maaşı ne kadar artırılırsa artırılsın. İsterse 30 bin yapılsın. En düşük memur maaşı olan 22 bin liradan herhangi bir kuruma geçmeye de razıyım.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:05
Demek istediğim o dayıları sadece teşkilat içinde işe yarıyor o yüzden polis olmuşlar:)
garibanmemurefendi, 3 saat önce
Devrem polis deyip kucumseme kimlerin ne tanidigi var adamlarin ufku dar oldugu icin polislikte kullaniyorlar oyle adamlar var ki surekli birilerini yer degistiriyor gecici gorev adi altinda ankara vb illere giden var sunu unutma torpilin en cok dondugu teskilatta illaki dayilar vardir

mengok
Şef
06 Haziran 2023 20:12
Bende düşünüyorum geçiş dilekçe vericem sağda solda garip guraba olana kadar memleketimde 22 alırım evimde otururum gerek yok essek gibi çalışıp bu sıkıntıyı çekmeye

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:14
Devrem belediye universiteler rahat gecilebilecek yerler ama bunlarin seni istemesi lazim is yine dayida bitiyor

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:18
Kurban bayrami tatili 9 gun oldu simdi bu kadar tatil yapan ile bizim maasimiz nasil esit olur Allah kabul eder mi bu haksizligi cocuklarimiz bile babam gibi polis olmayacagim diyor yaziklar olsun insanlarin ozendigi cocuklugunu susledigi meslek ne hale geldi

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:39
Gih olabilirsin
mengok, 2 saat önce
Bende düşünüyorum geçiş dilekçe vericem sağda solda garip guraba olana kadar memleketimde 22 alırım evimde otururum gerek yok essek gibi çalışıp bu sıkıntıyı çekmeye
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