Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 20:13
Antalyaya gelmeyi düşünenlere tavsiye

Arkadaşlar şuan kiralar minimum 8-10 bin arası oda boş daire eşyalı bulduğunuzda ise 6aylık veya kışlık veriyolar yazın boşaltın kardeşim diyolar 6aylık kirayı peşin isteyen yerler çok emlakçı komisyonu eşyası derken kredi çekmen gerekiyor yeme içme aşırı derecede pahalı ek görevleri çok fazla maalesef sosyal yaşantıyı olumsuz etkiliyor ha paran varsa ev alabilecek durumdaysan ek görev v.s görevler zoruna gitmezse tabiki de gelin parası olan adam için cennet gibi bir yer ama paran yoksa garibansan bi ev bi araba bile alacak durumda değilsen yazık etme kendine kardeşim İstanbula bile gitsen daha iyi ha bu tavsiyeyi dinlersin dinlemezsin sana kalmış


Ant38
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:29

Yazdık ilk tercihe bakalim hayırlısı goze aldik oluşan şartları


Gururu65
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 20:43

8-10 Bin Tl. Kira birsey değilki, Sen gel Ankaraya bak bide


justsee
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:20
Dpstum doğru bilgi verirsen sevinirim, kepez, döşeme altında böyle bişe yok dediğin anca lara-konyaaltında olur. Bilinçli bi şekilde antalya kötüleniyor nedense ek görev olmayan il yok. Ayrıca tavsiye edilen burdur- ıspartadan her sene yazın dış görevlendirme geliyor antalyaya

Sadeceinsan65
Memur
06 Haziran 2023 21:31
Valla tayınler bellı olacakken yaptıgın tavsiye ıcın tesekkurler. Ama herkes bilerek yazdı bu sene yani gecen sene ki gibi yazıp pisman olacak kimse yazmamıstır. Herkes gelsin diye dort gozle bekliyor

SorunsuzHayat
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:40

Şef gözünü seveyim kepezde zaten minimum 8-10 bin döşemealtı demişsin oraya kimi veriyolar antalyanın dışında bir yer ve kadrosu full zaten antalyanın merkezinde adam lazım döşemealtına neden personel göndersinler ayrıyetten ordaki kiralar çok mu ucuz orda da en ucuzu 6 bin

justsee, 1 saat önce
Dpstum doğru bilgi verirsen sevinirim, kepez, döşeme altında böyle bişe yok dediğin anca lara-konyaaltında olur. Bilinçli bi şekilde antalya kötüleniyor nedense ek görev olmayan il yok. Ayrıca tavsiye edilen burdur- ıspartadan her sene yazın dış görevlendirme geliyor antalyaya

SorunsuzHayat
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:43

Ayrıyetten kim neden bilinçli olarak antalyayı kötülesin ki yalan yok antalya türkiyenin en pahalı 1. Şehri Antalya 2. Muğla ilçeleri 3. İstanbul 4. İzmir 5. Ankara ben diyorum ki parası olan adama cennet eğer maddiyatı yoksa adamın neden kendini rezil etsin ?

justsee, 1 saat önce
Dpstum doğru bilgi verirsen sevinirim, kepez, döşeme altında böyle bişe yok dediğin anca lara-konyaaltında olur. Bilinçli bi şekilde antalya kötüleniyor nedense ek görev olmayan il yok. Ayrıca tavsiye edilen burdur- ıspartadan her sene yazın dış görevlendirme geliyor antalyaya

Vegamanyak
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:08

siz bide gelin izmiri görün


Ant38
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:26

Yazan cok varmıdır antalyayı acaba benim 1.tercih sekmesin sonra

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