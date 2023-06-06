Antalyaya gelmeyi düşünenlere tavsiye

Valla tayınler bellı olacakken yaptıgın tavsiye ıcın tesekkurler. Ama herkes bilerek yazdı bu sene yani gecen sene ki gibi yazıp pisman olacak kimse yazmamıstır. Herkes gelsin diye dort gozle bekliyor

Valla tayınler bellı olacakken yaptıgın tavsiye ıcın tesekkurler. Ama herkes bilerek yazdı bu sene yani gecen sene ki gibi yazıp pisman olacak kimse yazmamıstır. Herkes gelsin diye dort gozle bekliyor