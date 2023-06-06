Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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06 Haziran 2023 20:19
Kabine toplantısı c.başkanı açıklamaları

Rte'yi sonuna kadar dinledim, asgari ücret, emekli zammından bahsetti ama memur zammı için daha önve verdiği vaatten bahsetmedi, umarım söz verdiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin yapar.


Bellinay
Memur
06 Haziran 2023 20:22
Tek kelime etmedi. Emekli ikramiyesini bile yükseltmiyolar. İşçi öğretmenden fazla alıyor. Helal olsun

gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:23
İşçiler göbek atıyorlar

1AtomKarınca
06 Haziran 2023 20:24
Bahsetmek zorunda mı ? Bahsetmemesi zammı yapmayacağı anlamına mı geliyor tek hücreli misiniz oğlum siz?

gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:25
Demekki mehmet simsek bastırdı
1AtomKarınca, 2 saat önce
Bahsetmek zorunda mı ? Bahsetmemesi zammı yapmayacağı anlamına mı geliyor tek hücreli misiniz oğlum siz?

Oylum Oylum
06 Haziran 2023 20:26

Geçmişte olduğu gibi simdi de verdiğimiz sözleri tutacaz dedi...


Dejavvu-
Şef
06 Haziran 2023 20:28

Söz verdiğimiz herşeyi yapacaz dedi, bu biraz ümitlendirdi beni


reberemo
Şef
06 Haziran 2023 20:28

yani evet bahsetmemiş olması iptal oldu anlamına gelmez ama emekli ve asgari ücretten bahsedip memur zammından bahsetmemesi de akıl karıştırıcı canlar. irticalen konuşma değil bu neticede. önceden planlanan bir Metin okunuyor. unuttu da denemez.


Oylum Oylum
06 Haziran 2023 20:28

Haber.trk yine algıya başladı,bunların yatacak yeri yok ya...


leonidas_cog
Şef
06 Haziran 2023 20:31

Hemen karalar baglamayin arkadaşlar , kamuda maaş dengesi bozuldu, bunu kendileride ifade etti, temizlik personeli ilkokul mezunu adam müdürden fazla alacak , yalan yanlış TÜİK verilerinin ve ağam ne verirse yeter diyen sendikaların verdiği zararın onlarda farkında , neden direk 22 bin rakamını verdi , çünkü uzun zamandır gasp ettikleri hakkımızın bir kısmını geri verecekler işte


Niypar
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:32

Mehmet ŞİMŞEK zamlara mesafeli yaklaşmış olmalı ki memur asgari ücret bahsinden önce verdiğimiz sözleri tutarız diyerek cümleye girdi burada bakana bir gönderme vardı bizde gerekli zammı alacağız kuşkunuz olmasın


Aslantugg
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:32
Haber Türk denen TV'yi de aldılar.geriye Fox halk TV kaldı....Medya gücüyle yüzde 52 aldılar yoksa imkanı yoktu
Oylum Oylum, 2 saat önce

Haber.trk yine algıya başladı,bunların yatacak yeri yok ya...


Argan35
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:40

Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız dedi. Bu yeterli değil mi?


Dejavvu-
Şef
06 Haziran 2023 20:41

Burasıda önemli; "Bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne vaat ettiysek yerine getirmeye gayret ettik. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizin takipçisi olacağız".


gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:43
Burada siyasetçi tanıdığı olan arkadas nerede söyle gelecek böyle gelecek diyordu

gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:48
Bence değil verilen sozlerin tutulmasi lazim kardesim devletin memuru zor durumda
Argan35, 2 saat önce

Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız dedi. Bu yeterli değil mi?


FATİH0606
Memur
06 Haziran 2023 20:49
Bence halk tv ve fox sayesinde %48 aldılar.
Aslantugg, 2 saat önce
Haber Türk denen TV'yi de aldılar.geriye Fox halk TV kaldı....Medya gücüyle yüzde 52 aldılar yoksa imkanı yoktu

Argan35
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:50

yahu zaten diyeceğini söylemiş, en düşük memur 22.000 TL alacak demiş. Ben anlamadım, sorun ne burada?

gardiyan4255, 2 saat önce
Bence değil verilen sozlerin tutulmasi lazim kardesim devletin memuru zor durumda

gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:51
Sorun ne emekliyi asgari ücretliyi belirtip hepimiz beklıyoruz beklenti içindeyiz açıklama olabilir di
Argan35, 2 saat önce

yahu zaten diyeceğini söylemiş, en düşük memur 22.000 TL alacak demiş. Ben anlamadım, sorun ne burada?


Argan35
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:52

Hesabınızda görünce ikna olursunuz ancak, gerçekten yapacak bir şey yok. Gerekeni söylemiş şu anda söylerse bile kime ne faydası var? Daha 1 ay var, zammın netleşmesi için, gelecek kabine toplantısında ancak açıklar bunu.

gardiyan4255, 2 saat önce
Sorun ne emekliyi asgari ücretliyi belirtip hepimiz beklıyoruz beklenti içindeyiz açıklama olabilir di

gardiyan4255
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:54
Etkinlik yapalım abi ne sendika sahip cikiyo ne devlet erbabı biz devletin memuru niye böyle olduk hala anlamıyorum
Argan35, 2 saat önce

Hesabınızda görünce ikna olursunuz ancak, gerçekten yapacak bir şey yok. Gerekeni söylemiş şu anda söylerse bile kime ne faydası var? Daha 1 ay var, zammın netleşmesi için, gelecek kabine toplantısında ancak açıklar bunu.

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