Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 20:28
Bayram çalıştırılabilir mi ?
Kurban bayramında çalışma yazmışlar. Normalde hiç biyerde bulamadım. Bi üniversitede yhs/hizmetli olarak kadrolu memurum. Çalışacaksınız yerine bir gün izin verilecek diyor bilgisi olan var mıdır? Çalışalımmı yoksa haksızlıkmı yapıyolar.

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