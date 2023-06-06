Bayram çalıştırılabilir mi ?

Kurban bayramında çalışma yazmışlar. Normalde hiç biyerde bulamadım. Bi üniversitede yhs/hizmetli olarak kadrolu memurum. Çalışacaksınız yerine bir gün izin verilecek diyor bilgisi olan var mıdır? Çalışalımmı yoksa haksızlıkmı yapıyolar.

Kurban bayramında çalışma yazmışlar. Normalde hiç biyerde bulamadım. Bi üniversitede yhs/hizmetli olarak kadrolu memurum. Çalışacaksınız yerine bir gün izin verilecek diyor bilgisi olan var mıdır? Çalışalımmı yoksa haksızlıkmı yapıyolar.