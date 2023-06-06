Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 20:28
Kurban Bayramı tatili 9 günmüş :)

Biz mesai ücreti almadan çalışmaya devam :)


Gururu65
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 20:46

Daha çok çalışırsınız.29 Sene hic bir bayram tatilinde Normal Memurlar gibi 9 gün felan yapmadık.9 gun tatilde belki 2 en fazla 3 gün izin kullanırsın.Elin adamlari simdiden Tatil.merkezlerinde, ustelik senelik izinlerini yemden Tatil yaparken, Polisler acaba kaç gün göreve gitmem diye şimdiden arayışlara girmiştir.Bu meslek düzelmezzzzzzzzzz.Şukur emekki oldumta kurtulduk bu teşkilattan.


Vegamanyak
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:17

bürocular yine yatışta 9 gün


Passenger01
Memur
06 Haziran 2023 21:55
Bu bayramda hastalanmayi düşünüyorum

pikaco34
Memur
06 Haziran 2023 21:59

Hakkımızı yeme, 9 günün en az 2 günü ek görev yazılır bize de.

Vegamanyak, 2 gün önce

bürocular yine yatışta 9 gün


Vegamanyak
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:06

bi zahmet 7 gün yine yatış

pikaco34, 2 gün önce

Hakkımızı yeme, 9 günün en az 2 günü ek görev yazılır bize de.


Canikli35
06 Haziran 2023 22:25

Bürocuyum geçen bayramda 1+1 08:00-20:00 çalıştım bayram gelmesine çok üzülüyorum


police_eren
Memur
06 Haziran 2023 22:28

Bayram gelmiş bizim neyimize


Yorumsuzadam
Memur
06 Haziran 2023 22:30

Şükürki işimiz gücümüz var, ben bayram tatillerini emekliliğe sakladım.


salamon14
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:40
Hayırlı olsun sef darısı bizim basimiza
Gururu65, 2 gün önce

Daha çok çalışırsınız.29 Sene hic bir bayram tatilinde Normal Memurlar gibi 9 gün felan yapmadık.9 gun tatilde belki 2 en fazla 3 gün izin kullanırsın.Elin adamlari simdiden Tatil.merkezlerinde, ustelik senelik izinlerini yemden Tatil yaparken, Polisler acaba kaç gün göreve gitmem diye şimdiden arayışlara girmiştir.Bu meslek düzelmezzzzzzzzzz.Şukur emekki oldumta kurtulduk bu teşkilattan.


Ankaralımemur41
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:40
55 den sonra afedersin ama kıllar bir ağardıkdan sonra neyleyim ben tatili bayramı.Sokaklarda pisliğin içinde , kulak telsizde 12 saat ömür çürütüyoruz.Haaaa zormu geliyor asla devlete millete hizmetin zorluğı yook.Ancak insan olduğumuzu hatırlamak bazı şeylerde ikiye bölünmek niye olmuyo diye sormak gerek..Bunca polis varken 9 günğ ikiye bölüp 4 + 4 her bürimde her ilçe iilçede yapmak gibi şeyler benim gariban akllıma gelitken bizi yömetenlerin aklına neden gelmiyor, geliyorde hayata geçirmemek niye vicdsnlarına dokunmuyor.En çok zora giden devlete millete ettiğimiz hizmet değilde , emir aldııklarımıızn vicdansızlığı.En çok koyan o.Aynı kurumun idarecilerinin merhametsizliği
Yorumsuzadam, 2 gün önce

Şükürki işimiz gücümüz var, ben bayram tatillerini emekliliğe sakladım.

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