Kurban Bayramı tatili 9 günmüş :)

55 den sonra afedersin ama kıllar bir ağardıkdan sonra neyleyim ben tatili bayramı.Sokaklarda pisliğin içinde , kulak telsizde 12 saat ömür çürütüyoruz.Haaaa zormu geliyor asla devlete millete hizmetin zorluğı yook.Ancak insan olduğumuzu hatırlamak bazı şeylerde ikiye bölünmek niye olmuyo diye sormak gerek..Bunca polis varken 9 günğ ikiye bölüp 4 + 4 her bürimde her ilçe iilçede yapmak gibi şeyler benim gariban akllıma gelitken bizi yömetenlerin aklına neden gelmiyor, geliyorde hayata geçirmemek niye vicdsnlarına dokunmuyor.En çok zora giden devlete millete ettiğimiz hizmet değilde , emir aldııklarımıızn vicdansızlığı.En çok koyan o.Aynı kurumun idarecilerinin merhametsizliği

55 den sonra afedersin ama kıllar bir ağardıkdan sonra neyleyim ben tatili bayramı.Sokaklarda pisliğin içinde , kulak telsizde 12 saat ömür çürütüyoruz.Haaaa zormu geliyor asla devlete millete hizmetin zorluğı yook.Ancak insan olduğumuzu hatırlamak bazı şeylerde ikiye bölünmek niye olmuyo diye sormak gerek..Bunca polis varken 9 günğ ikiye bölüp 4 + 4 her bürimde her ilçe iilçede yapmak gibi şeyler benim gariban akllıma gelitken bizi yömetenlerin aklına neden gelmiyor, geliyorde hayata geçirmemek niye vicdsnlarına dokunmuyor.En çok zora giden devlete millete ettiğimiz hizmet değilde , emir aldııklarımıızn vicdansızlığı.En çok koyan o.Aynı kurumun idarecilerinin merhametsizliği