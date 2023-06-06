Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 20:54
İntibak hizmet birleştirmesi ( kamu - özel sektor)
Tekniker olarak kamuda çalışıyorum. Kadroya geçmeden önceki dönemde teknisyen olarak çalıştım bunu saydırabilir miyim.

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