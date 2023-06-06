Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 21:00
Gih nasıl olabiliriz ?
Polislikten memurluğa nasıl geçilir?

helalkızemmissut
Memur
06 Haziran 2023 21:04
Nereye başvuru yapacaz şartları neler süreç nasıl ilerliyor normal memur olmak için ne gerekiyor?

cenksozen
Şef
06 Haziran 2023 21:05

sağlık durumu,eş durumu çakılı tayın gibi mevzuların dısında gihe geçme gibi bir lüksümüz yok

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