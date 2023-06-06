Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 21:21
4/D Sürekli İşçi Dİsiplin Cezası İptal Davası Hk.

Bir kurumda taşeron olarak işe girdikten sonra 375 sayılı KHK ile 1 Nisan 2018 tarihinde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçirildim ve söz konusu tarihten itibaren aynı kurumda 4/D statüsünde sürekli işçi olarak görev yapmaktayım. İdareyle yaşamış olduğum bazı sorunlar nedeniyle hakkımda tutanak tutuldu ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde bağlı bulunduğum toplu iş sözleşmesi hükümlerince hakkımda 3 yevmiye maaştan kesme cezası verildi. Tarafım hakkında verilen bu disiplin cezasına mahkemeye giderek itirazda bulunmak istiyorum. Fakat bu 4/D statüsünün belirsizliğinden kaynaklı olarak görüşlerine başvurduğum avukatlar arasında kimileri davayı iş mahkemesine açmam gerektiğini söylerken kimileri de idare mahkemesine açmam gerektiğini söylüyor. Cezanın bana tebliğ edildiği resmi yazıda da 60 gün içerisinde iş mahkemesine başvurabileceğim belirtilmiş. Sizce davayı iş mahkemesine mi açmalıyım yoksa idare mahkemesine mi? Lütfen konu hakkında bilgisi olanlar cevap verirse çok memnun olurum.

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