KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 21:36
Menisküs yırtığı ve jinekomasti

Arkadaşlar iki rahatsızlıktan dolayı hastaneye gittim. Menisküs için ileri seviye değil ameliyat edemeyiz dediler. Jinekomasti için ise herhangi bir zararı olmaz aşırı büyük değil dediler. Polis bir kaç arkadaşıma sorduğumda benim gibi hatta daha sıkıntılı olanların dahi göreve başladığını söylediler. Bazıları ise elenirsin diyor. Bilgisi tecrübesi olanlar yardımcı olabilir mi?


Baypar
Şef
07 Haziran 2023 00:13

Menisküs yırtığı pomem için engel ama ameliyat olmadığın için bir sıkıntı yaratmaz.Menisküs meslekte olursa sağlık sebebi ile Gih olursun gibime geliyor ama gihde olmadan meslekten ilişiğinde kesilebilir tabi 10 yıllık zorunlu hizmetini tamamlamazsan gih olursun


Baypar
Şef
07 Haziran 2023 00:15

Pardon 10 yllık tamamlarsan gih olursun tamamlamazsan sanırım ihraç ediliyorsun tabi bunu egm bilir


zaMqi
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:07

Baypar'ında dediği gibi ameliyat olmadığın süreçte sıkıntı yaşamazsın gibi menisküsten dolayı. Jinekomastiye gelince hormonal bir durum olduğu için eğer dediğin gibi gerçekten çok büyük değilse sorun ne ameliyatı engel yaratır ne de olması. zaten jinekomasti ameliyatı çok basit bir ameliyat. sorun yaşamazsın iki türlüde


Tuyka
Aday Memur
07 Haziran 2023 13:54

Hocam e nabızda dizimin çekilen filmleri çıkıyor bu bi sorun teşkil eder mi

Baypar, Dün

Menisküs yırtığı pomem için engel ama ameliyat olmadığın için bir sıkıntı yaratmaz.Menisküs meslekte olursa sağlık sebebi ile Gih olursun gibime geliyor ama gihde olmadan meslekten ilişiğinde kesilebilir tabi 10 yıllık zorunlu hizmetini tamamlamazsan gih olursun


Baypar
Şef
07 Haziran 2023 20:35

E nabıza psikiyatri ve nöroloji dışında bakan olmuyor.Onlarda ilaçlara bakıyor.

Ortopedi genelde e nabıza bakmaz

Tuyka, Dün

Hocam e nabızda dizimin çekilen filmleri çıkıyor bu bi sorun teşkil eder mi

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