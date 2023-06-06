Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 21:37
Müjde

Beyler müjde bu ay maaşlar 15 haziran 00 59 dan önce yatacakmış &#128517;


memur522
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:38
G.tüne girsin yatan maaş

Emre3466
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:48
Çok iyi yaaa
memur522, 1 saat önce
G.tüne girsin yatan maaş

Ma1ç
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:49
Sen gerçekten özürlü olmalısın lütfen polisim deme bizi tekrardan utandirma

Enginpol
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:51
Harikasin ya
memur522, 1 saat önce
G.tüne girsin yatan maaş

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:12
Kardes hic mi aileni sevmiyorsun bu yaziyi okuyanlar onlara saygilarini iletir bilgin olsun
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