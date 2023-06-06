Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 21:47
Müfettişin verdiği yer değişikliği teklifinde süreç nasil işler?

Yerim değişebilir. Müfettişler teklif verirse süreç nasil olacak? Ceza falsn almadım. Bir konuyla alakalı talebim oldu sadece. Şimdi teklifi valiliğe verecekler. Valilik otomatik istediği bir yere mi verir beni? Bana tercih hakkı sunulmaz değil mi? Bu yer değişikliğinde süreçler uzun mudur?


bilinmez213
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:48

Müfettişler gerekçe olarak ne yazar?, kişinin talebi mi der?


bilinmez213
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:36

Hiç böyle yeri degişen oldu mu

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