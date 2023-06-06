Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 21:59
Hatay hakkında

Hatay merkezde çalışan arkadaşlar kontrynırlara geçti mi? Evliler nasıl kalıyo bekarlar nasıl kalıyo bu konu hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiSeçim bitti kredi çekme de sorun var mı hala arkadaşlar ?Eşcinsellik polislikte suç mu ?İçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaAşırı borçlanma Antalya tercih dışı olur mu

Sözlük

Sosyal Politika 1 seçsis 2 tansiyonu yükselten sebepler 5 yazlık komşusu 3 Bugün olanlar 7 Dış görünüşe göre hüküm vermek 3 Panik Bozukluğu 3 6 ay süren maç 1 mavi balina 1 ıspanaklı börek 1

Son Haberler

Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile görüştüİngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyor

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi