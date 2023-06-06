Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 21:59
Eş durumu göreve başlama
Arkadaşlar eş durumu tayinimiz cıkarsa ne kadar süre içinde ayrılış yapmamız gerekiyor bi bilginiz var mı

gonul_kara
Memur
06 Haziran 2023 22:39
Maaş hesaplamaniz karışık olmayacak şekilde mutemetle.konsuup ayrilirsiniz normalde hastane yerinize personel yok diye sizi maks iki ay bekletebiliuyor galiba.

kcozer
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:40
Hastanene bekletmezse eger istediğin zaman ayrıl derse tayin çıktıktan 20 gün sonra filan ayrılabilir miyim isteğe baglı onun süresi var mı
gonul_kara, 5 dk. önce
Maaş hesaplamaniz karışık olmayacak şekilde mutemetle.konsuup ayrilirsiniz normalde hastane yerinize personel yok diye sizi maks iki ay bekletebiliuyor galiba.
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