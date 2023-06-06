Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 22:04
Uzman ogretmenlik 5 yıla iner mi
Verilen söz tutulurmu

bilişelim
Şef
06 Haziran 2023 22:12

ümidim kalmadı


Mycyn
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:13

Bu sene zor gibi az bı zaman kaldı meclisten geçmesi lazım


Dantesedmond
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:25
Cimere yazdim

yakup_55
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 22:39
Meclisten geçer ama seneye uygulanır sanırım.
Toplam 4 mesaj

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