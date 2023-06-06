Polis Bordrosunun Sadeleştirilmesi Lazım

Örneğin diğer memurlardan öğretmenlerin ek ders ücretleri, sağlıkçıların döner sermayeleri, nöbet ücretleri vs, bordrolarında yazmaz. Polisin ise yedi yamalı bohça gibi ödenen tüm kalemler ve eline geçen tam rakam yazar. Taban maaşımıza bakarsak asgari ücretin altındadır. Bizde de diğer memurlarda olduğu gibi yan ödemelerin bordronun dışında değerlendirilip ayrı kalemde ödenmesi gerekir diye düşünüyorum. Memur maaşları açıklanırken kalem kalem hangi memur ne kadar alır açıklanır. Çoğu vatandaşta hatta siyasiler bazı memurlara bordro dışında ödenen ödemeleri ve normal memurların iki katı çalıştığımızı bilmez. ona göre kıyas yapar. Bordromuzda sadece taban maaş yazmalı ve bu haksızlık giderilmelidir. Ayrıca kimin ne kadar çalıştığı ve eline geçen ortalama ücrette ayrıca bordro dışında ayrı bir kalemde yazmalıdır.