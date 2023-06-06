Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 22:37
Asalet tasdik

Arkadaşlar merhaba 28 kasımdan önce atandım. Kadro aldım. 1 yıl asalet tasdik sürecimiz olacak mı? Bu konuda pek bilgim yok yardımco olabilecek varmıdır?


sinemmisadim
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:56

Merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun. İlk bir yıl aday memurluk süreciniz olacak. Çeşitli eğitimler ve sınavlar olacak. Onları geçtiğiniz takdirde asaletiniz tasdiklenecek.


Ulaştırma.trafik
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:56
Direkt kadrolusun, adaylık yok

sinemmisadim
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:25

Evet, kadrolu . Ancak aday memurluk süreci söz konusu.

Ulaştırma.trafik, 9 saat önce
Direkt kadrolusun, adaylık yok

Ulaştırma.trafik
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:30
Değil, bende sözleşmeliydim kadrolu oldum. Personel müdürü ile de konuştum. Bizde asalet tasdik olayı yok.
sinemmisadim, 51 dk. önce

Evet, kadrolu . Ancak aday memurluk süreci söz konusu.


Miyopi7
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:02

Kesin bir cevap benim için çok önemli şöyleki sorunlu bir müdür ile çalışıyoruz, ağır mobing görüyorum. Beni asalet ile tehdit ediyor. Malesef amircilik oynayarak kendini tatmin ediyor. Uyku tünek kalmadı bende


Ulaştırma.trafik
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:14
Kesin bilgi adaylık yok. Bende kgm de sözleşmeliyi kadrolu oldum. Kardeşim de üniversiteside sözleşmeliydi kadrolu oldu. Personel müdürüne sormuştum sizin için aday memurluk yok dedi
Miyopi7, 14 dk. önce

Kesin bir cevap benim için çok önemli şöyleki sorunlu bir müdür ile çalışıyoruz, ağır mobing görüyorum. Beni asalet ile tehdit ediyor. Malesef amircilik oynayarak kendini tatmin ediyor. Uyku tünek kalmadı bende

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