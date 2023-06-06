Psikolog Görüşmesi

Kardeşim hepimizin ruhsal psikolojik sorunları var sorunsuz insan yoktur heleki şu meslekte çoğu zaman sağlam irade ve peygamber sabrı gerekli en sakin insan bile bazen çıldırabiliyor psikolojik olarak etkilenmemek istiyorsan öyle boş oturmaman lazım kendine dair sürekli bir şeyler yapman kendine bir şeyler katman lazım buda çoğu zaman mümkün olmuyor çünkü bunun için en önemlisi zaman oda bizde kısıtlı sen son raddeye gelmeden örneğin intihar edeceğim demezsen yada birini vuracağım demezsen veya bu görüntüde bir hareket yapmazsan kimse senin pandemiymis depremmis meslek sorunlarıymis aile sorunları borç vesaire bu sebeplerden ötürü silahını almaz telkinde bulunur. Bunlar hemen hemen herkeste var kimi insan zayif kimi insan güçlü bunlar atlatılacak seyler misal allah göstermesin atlatamadın anormal hareketlerin oldu o zaman senin silahın alınır masa başına geçer çalışırsın fakat ruh sağlığına gidersin bir kaç ay gider gelirsin sonrasında doktor karar verir bazen arkadaşlarına bile gizliden seni sorabilir ve kararını verir duruma göre silahını geri alırsın yada hiç alamazsın. Sonuç olarak ben deliyim diye bağırmazsan bir şey olmaz hepimizde delilik var fakat o noktaya gelirsen istemsiz olur farkına varamaz kontrolünü kaybedersin psikolog zaten mesleğin her sorununun ve dünyevi afet ve sorunların farkında ciddi bir durum olursa sen anlatmadan farkeder