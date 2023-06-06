Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 22:44
Psikolog Görüşmesi

Bugün psikolog görüşmesi için rehberlik birimine gittim. Perşembe günü için randevu verildi. Daha önce giden arkadaşlar süreç nasıl işliyor. ylnızca anket falan mı oluyor yoksa gerçek bir muayene mi yapılıyor? Yargılamadan yorum yapmadan gerçekten bu süreci yaşamış arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Teşekkürler şimdiden.


Karam1453
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:25

Devrem sorununla ilgili seninle birebir görüşülür ve ayrıca o bahsettigin anketi de yaptırabilir


Abbyleix
Memur
07 Haziran 2023 07:21

Peki görüştükten sonra direk silah alma yetkisi var mı? Yoksa her şartta hastane ye göndermek zorunda mı? Teşekkürler

Karam1453, 10 saat önce

Devrem sorununla ilgili seninle birebir görüşülür ve ayrıca o bahsettigin anketi de yaptırabilir


Minnakpolis
Aday Memur
07 Haziran 2023 07:44

Kardesim neden silahını alsin ki

Abbyleix, 2 saat önce

Peki görüştükten sonra direk silah alma yetkisi var mı? Yoksa her şartta hastane ye göndermek zorunda mı? Teşekkürler


Abbyleix
Memur
07 Haziran 2023 08:11

Genelde öyle olmuyor mu? Sorunlarını sıkıntılarını anlatınca alabiliyorlar diye düşünüyorum. Daha doğrusu bilmediğim için soruyorum zaten. Yani böylemi oluyor yoksa illa hastane doktorunun rapor vermesi mi lazım?

Minnakpolis, 2 saat önce

Kardesim neden silahını alsin ki


Marcioo
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:16
Durumunun sıkıntılı olduğunu farkederlerse silahı alalım mı diyorlar. İlerleyen süreçte zaten resmi olarak alıyorlar
Abbyleix, 1 saat önce

Genelde öyle olmuyor mu? Sorunlarını sıkıntılarını anlatınca alabiliyorlar diye düşünüyorum. Daha doğrusu bilmediğim için soruyorum zaten. Yani böylemi oluyor yoksa illa hastane doktorunun rapor vermesi mi lazım?


Minnakpolis
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:03

Kardeşim hepimizin ruhsal psikolojik sorunları var sorunsuz insan yoktur heleki şu meslekte çoğu zaman sağlam irade ve peygamber sabrı gerekli en sakin insan bile bazen çıldırabiliyor psikolojik olarak etkilenmemek istiyorsan öyle boş oturmaman lazım kendine dair sürekli bir şeyler yapman kendine bir şeyler katman lazım buda çoğu zaman mümkün olmuyor çünkü bunun için en önemlisi zaman oda bizde kısıtlı sen son raddeye gelmeden örneğin intihar edeceğim demezsen yada birini vuracağım demezsen veya bu görüntüde bir hareket yapmazsan kimse senin pandemiymis depremmis meslek sorunlarıymis aile sorunları borç vesaire bu sebeplerden ötürü silahını almaz telkinde bulunur. Bunlar hemen hemen herkeste var kimi insan zayif kimi insan güçlü bunlar atlatılacak seyler misal allah göstermesin atlatamadın anormal hareketlerin oldu o zaman senin silahın alınır masa başına geçer çalışırsın fakat ruh sağlığına gidersin bir kaç ay gider gelirsin sonrasında doktor karar verir bazen arkadaşlarına bile gizliden seni sorabilir ve kararını verir duruma göre silahını geri alırsın yada hiç alamazsın. Sonuç olarak ben deliyim diye bağırmazsan bir şey olmaz hepimizde delilik var fakat o noktaya gelirsen istemsiz olur farkına varamaz kontrolünü kaybedersin psikolog zaten mesleğin her sorununun ve dünyevi afet ve sorunların farkında ciddi bir durum olursa sen anlatmadan farkeder


Abbyleix
Memur
07 Haziran 2023 09:06

Teşekkürler

Marcioo, 1 saat önce
Durumunun sıkıntılı olduğunu farkederlerse silahı alalım mı diyorlar. İlerleyen süreçte zaten resmi olarak alıyorlar

Abbyleix
Memur
07 Haziran 2023 09:07

Anladım devrem. Sağol

Minnakpolis, 13 dk. önce

Kardeşim hepimizin ruhsal psikolojik sorunları var sorunsuz insan yoktur heleki şu meslekte çoğu zaman sağlam irade ve peygamber sabrı gerekli en sakin insan bile bazen çıldırabiliyor psikolojik olarak etkilenmemek istiyorsan öyle boş oturmaman lazım kendine dair sürekli bir şeyler yapman kendine bir şeyler katman lazım buda çoğu zaman mümkün olmuyor çünkü bunun için en önemlisi zaman oda bizde kısıtlı sen son raddeye gelmeden örneğin intihar edeceğim demezsen yada birini vuracağım demezsen veya bu görüntüde bir hareket yapmazsan kimse senin pandemiymis depremmis meslek sorunlarıymis aile sorunları borç vesaire bu sebeplerden ötürü silahını almaz telkinde bulunur. Bunlar hemen hemen herkeste var kimi insan zayif kimi insan güçlü bunlar atlatılacak seyler misal allah göstermesin atlatamadın anormal hareketlerin oldu o zaman senin silahın alınır masa başına geçer çalışırsın fakat ruh sağlığına gidersin bir kaç ay gider gelirsin sonrasında doktor karar verir bazen arkadaşlarına bile gizliden seni sorabilir ve kararını verir duruma göre silahını geri alırsın yada hiç alamazsın. Sonuç olarak ben deliyim diye bağırmazsan bir şey olmaz hepimizde delilik var fakat o noktaya gelirsen istemsiz olur farkına varamaz kontrolünü kaybedersin psikolog zaten mesleğin her sorununun ve dünyevi afet ve sorunların farkında ciddi bir durum olursa sen anlatmadan farkeder

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