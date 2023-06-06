Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 22:57
Süt izni saatleri
Kadrolu hemşire doğum yaptıktan 2ay sonra işe başlayınca kaç saat mesai yapılıyor, birde bayram tatili süt izinli olanlara da tatil oluyor mu bilgisi olan var mı bu konuda şimdiden teşekkür ederim

aysenurkckdgl
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:02
Analik izninizin bitiminden sonra ilk 6 ay gunde 3 saat izniniz var sonraki 6 ay 1.5 saat. Bayram tabiki size de 9 gun tatil no et tutamayacaginiz icin

aysenurkckdgl
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:03
Nobet*
aysenurkckdgl, 10 saat önce
Analik izninizin bitiminden sonra ilk 6 ay gunde 3 saat izniniz var sonraki 6 ay 1.5 saat. Bayram tabiki size de 9 gun tatil no et tutamayacaginiz icin

Hemşire 0655
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:06
Teşekkür ederim
aysenurkckdgl, 10 saat önce
Analik izninizin bitiminden sonra ilk 6 ay gunde 3 saat izniniz var sonraki 6 ay 1.5 saat. Bayram tabiki size de 9 gun tatil no et tutamayacaginiz icin

aysenurkckdgl
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:07
Rica ederim
Hemşire 0655, 10 saat önce
Teşekkür ederim
Toplam 4 mesaj

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