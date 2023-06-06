Süt izni saatleri

Kadrolu hemşire doğum yaptıktan 2ay sonra işe başlayınca kaç saat mesai yapılıyor, birde bayram tatili süt izinli olanlara da tatil oluyor mu bilgisi olan var mı bu konuda şimdiden teşekkür ederim

Kadrolu hemşire doğum yaptıktan 2ay sonra işe başlayınca kaç saat mesai yapılıyor, birde bayram tatili süt izinli olanlara da tatil oluyor mu bilgisi olan var mı bu konuda şimdiden teşekkür ederim