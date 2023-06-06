Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 23:16
Cocugum icin Saglik mazereti tayini

21 aylik doğuştan gorme engelli kızım az gorme rehabilitasyon u alıyor ankara da biz yozgat ta yaşıyoruz. Her hafta rehabilitasyon için Ankara ya gidiyoruz cunki bulunduğumuz şehirde yok malesef. Ankara ya dilekçe ile tayin istedim çıkar mı sizce bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?


gonul_kara
Memur
06 Haziran 2023 23:39
Çıkar bence insanlık hali böyle bir duruma anlayış gösterirler içiniz rahat olsun

Mervebet
Aday Memur
07 Haziran 2023 07:29

Insallah artık çok yorulduk gel git yapmaktan


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 09:09
bulunduğunuz şehirde tedavisi vs mümkün değilse genelde tayin çıkıyor. siz yine de yetkili yerlerle istişare edin.
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