Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Haziran 2023 23:17
Kurumlar arası geçiş

İyi akşamlar arkadaşlar Adalet Bakanlığında görev yapıyorum Sağlık bakanlığına geçmek istiyorum muvakat verecek Adalet bakanlığı ama Sağlık bakanlığında boşluk olmadığından dilekçem sürekli red geliyor hiçbir şehir talebimde yok ayrıca seçim var diye ilgilenmedi dediler sağlık bakanlığı münhal kadro listeleri yok engelli personel olarak listeleri yok nasıl bir yol izlemeliyim sağlık da çalışan arkadaşlar bilgilendirebilir mi


uzeyiryzc
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:13

Bu konuda en mantıklısı sendika temsilciniz ile görüşüp arkanıza sendika desteği almaya çalışmak gibi gözüküyor.

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