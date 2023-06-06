Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 23:20
1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi
3600 ek gösterge düzenlemesinin bekletilmesine gerek yok. Verin 3600 ü emekli olalım.

asillord
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 23:48

Eski bakan hazır diyordu.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
06 Haziran 2023 23:57
Evet meslekdaşım. Herşey hazır diyordu. Buyursun çıkarsınlar.
asillord, 9 saat önce

Eski bakan hazır diyordu.


mengok
Şef
07 Haziran 2023 00:56
:D
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