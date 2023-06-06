Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 23:28
Kurban dolayısıyla

Maaş erken yatarmi 1 temmuzda filan yoksa nasıl kurban alacaz? Fikri olan varmı editör arkadaş Kayıhan bilir bı yardım dostum


hsnd
Müsteşar
07 Haziran 2023 00:01
Maaş alıp bayrama girilecek zaten daha ne maaş yatması? 1 temmuzda bayram bitiyor zaten. Gereksiz bir beklentiye girmişsiniz.

idris0189
Memur
07 Haziran 2023 09:07
kurban alma sende paran yoksa. vacib bir ibadet bu yeterli malın yoksa kesmekle yükümlü değilsin. ha ben alayım havam olsun millet müslüman görsün diyorsan orasını bilemem
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