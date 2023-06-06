Kurban dolayısıyla

kurban alma sende paran yoksa. vacib bir ibadet bu yeterli malın yoksa kesmekle yükümlü değilsin. ha ben alayım havam olsun millet müslüman görsün diyorsan orasını bilemem

kurban alma sende paran yoksa. vacib bir ibadet bu yeterli malın yoksa kesmekle yükümlü değilsin. ha ben alayım havam olsun millet müslüman görsün diyorsan orasını bilemem