Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 23:37
İhraç
Arkadaşlar yetkisini ve nüfusunu kullanmaktan az önce ihracım geldi. Haksız yere suç işleniş tarihi 27.04.2021 egm yüksek disiplin kurulu karar tarihi 10.03.2023 ama bakan onayı 02.06.2023 bildiğim kadarıyla zaman aşımında bakan onayı baz alınıyor bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi zaman aşımı olmuşmu tşkkrler şimdiden

SorunsuzHayat
Aday Memur
07 Haziran 2023 00:03

Soruşturma dosyasının hazırlanması ardından intikali ve kurulun toplanması gibi konular zaman kavramı olarak uzun sürebilir normalde yüksek disiplin kurulu dosyayı inceleyip karar verme süresi 6 ay ama sen bunu zaman aşımından iptal ettiremezsin bir ton gerekçe sunarlar ha olayın mahiyetine göre idari mahkemeyle alt ceza isteyebilirsin


hakkan1
Aday Memur
07 Haziran 2023 00:53
Yetkisini ve nüfusunu kullanmak ne oluyor arkadaşlar
SorunsuzHayat, 9 saat önce

Soruşturma dosyasının hazırlanması ardından intikali ve kurulun toplanması gibi konular zaman kavramı olarak uzun sürebilir normalde yüksek disiplin kurulu dosyayı inceleyip karar verme süresi 6 ay ama sen bunu zaman aşımından iptal ettiremezsin bir ton gerekçe sunarlar ha olayın mahiyetine göre idari mahkemeyle alt ceza isteyebilirsin


KingİsBorn
Aday Memur
07 Haziran 2023 03:37
Konu neydi

Cevik123
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:38
Uzunca yazmadmda maddeyi görevi kötüye kullanmaktan
hakkan1, 8 saat önce
Yetkisini ve nüfusunu kullanmak ne oluyor arkadaşlar
Toplam 4 mesaj

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