Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 23:57
Eş durumu tayini
Merhaba arkadaşlar. Depremden ötürü verilen sağlık mazeretinden yararlanarak 10 nisanda K. Maraş'tan Kayseri' ye tayinim çıktı. Eşim muhasebeci özelde çalışıyor 1 yıldır. Bu yaz eş durumundan tekrar tayin isteyebilir miyim eşimin çalıştığı ile?

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