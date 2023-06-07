Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 00:05
Yaşadığım şehirde hiç arkadaşım yok :( üzülüyorum

Merhabalar.ilk olarak niye yalnızsın ben varım tanışalım gibi cümleler kuran erkekler mesaj atmasın rica ederim.ben bayan arkadaş olarak hiç arkadaşim yok diyorum bunu belirteyim...iki tane samimi arkadasim vardı biri başka şehire gitti .diğer 10 yıllık arkadaşımda sırtımdan vurdu beni yollarımız ayrıldı...simdi ara sirada olsa oturup bir kahve içecek iki sohbet edecek kimsem yok afyonda.bu durum beni çok üzüyor :( benim gibi kendini yalnız hisseden var mı aranızda.


mehmetmuhendis03
Aday Memur
07 Haziran 2023 03:45

Merhaba, bu forumda birkaç arkadaşsızlık konusu okudum. Bu durumda olan gerçekten çok kişi var. Ben de bu durumu yaşıyorum birkaç aydır ve bıkmış durumdayım.

Fırsat olunca çekinmeden laf atıp tanışıyorum. Tabi ki ayaküstü kısa muhabbetten öteye gitmiyor. Çünkü pek sarmıyor.

Yaşam tarzı olarak anlaşabileceğim kafa dengi arkadaş yok. Bunun 1. sebebi entelektüel seviye.

Ben tarihi, siyasi, bilimsel, kültürel seviyeli sohbetler, aktivite dolu arkadaşlıklar arıyorum. Ama görüyorum ki milletin konuştuğu konular maç, araba, karı kız muhabbetinden öteye gitmiyor. Bunlar da beni pek sarmıyor.

Ben mühendisim çalıştığım yerde de yönetici olduğum için personelle aram mesafeli olmak zorunda.

Kafama göre tatil seyahat sinema ne varsa yapmak istiyorum ama tek başına kahve içmek bile güzel olmuyor.

Hele ki kızların burnu inanılmaz havada, süslenmeyi giyinmeyi meslek haline getirmişler. O kadar çok yazan var ki onlara, bir kadınla normal bir sohbet etmek mümkün değil, akılları başka yerde.

Bıktım sadece Afyon'da değil hangi ile gidersem gideyim durumun pek değişeceğini sanmıyorum.

İstanbul ve İzmir'e yaşarken de arkadaşlarımdan sıkılmıştım ve yeni arkadaş edinemiyordum.

Para sağlık mal mülk kariyerin bu kadar iyi olduğu durumda bu kadar mutsuz olacağımı düşünmezdim.

Yıllarca yeni yüzler görmeden büroda çalışmanın bir sonucu bu. Artık hayalini kurduğum birçok şeyi tek yapıyorum ve bu etrafta herkesin arkadaşları hatta kız arkadaşları olduğunu görünce üzücü oluyor.


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 09:05
bende öyleyim ama mutluyum yalnızlığı seviyorum. evimde oturmak bana huzur veriyor. yaşam tarzını değiştir bence mutluluğu başka yerlerde ara evine bir kedi al mesela. yada evlen.
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