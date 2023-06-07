Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 00:15
Aile Hekimliğine Geçiş - ATT
Merhaba, eşim ünvanı "Sağlık Teknisyeni / İlk ve Acil Yardım" ASM geçmek istiyor fakat müdürlük ÇKYS de bu ünvan geçiş yapamaz hatası alıyor? Son zamanlarda ATT olarak geçen oldu mu?

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