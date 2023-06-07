Aile Hekimliğine Geçiş - ATT

Merhaba, eşim ünvanı "Sağlık Teknisyeni / İlk ve Acil Yardım" ASM geçmek istiyor fakat müdürlük ÇKYS de bu ünvan geçiş yapamaz hatası alıyor? Son zamanlarda ATT olarak geçen oldu mu?

Merhaba, eşim ünvanı "Sağlık Teknisyeni / İlk ve Acil Yardım" ASM geçmek istiyor fakat müdürlük ÇKYS de bu ünvan geçiş yapamaz hatası alıyor? Son zamanlarda ATT olarak geçen oldu mu?