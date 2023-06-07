Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 00:15
Üniversite memurluğu nasıldır?

Çok yoğun bir kamu kurumunda kadrolu çalışıyorum.

Bir üniversitenin büro personeli sözleşmeli kadrosunu kazandım.

Sizce üniversiteler çalışılası mı?


isaser
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 08:40

Torpil torpil torpil. İdari personelin üniversitede neredeyse hiç bir özlük hakkı yok. kimse memnun değil.


esmaaa-esma
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:42

Üniversitede bulunduğun birime göre yoğunluk değişir ama diğer kamu kurumlarından yine de daha sakindir. Sözleşmeli gideceğiniz için 3+1 e kadar başka yere geçemezsiniz, daha sonrası içinde genel olarak üniversiteler muvafakat vermiyor. Hep burada yaşarım dediğiniz bir şehirse tercih edin derim.

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