Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 01:05
İşsizlik maasi
Ckys ye düşmeden biraz dinleneyim dedim işi birakli 1 ayi geçti, ckys den de ses soluk yok, bilgisi olan varmi bu süreçte işsizlik maaşı oluyor mu?

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