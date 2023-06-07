Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 01:12
Öğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?

Kamera hazır, oyuncu hazır mağdur öğretmenin bir şeyden haberi yok ve kayıt başlıyor, öğretmen ders boyunca sözlü tacize uğruyor sonra sabrı taşıyor öğrenciler istedikleri hedefe ulaşıyor. İzlenme, like alma uğruna bu kayıt paylaşılıyor, sonra 3-5 kişi 5-10 saniyelik görüntüden öğretmeni suçluyor sonra emniyet öğretmeni karakola götürüyor, adliyeye çıkarıyor. Olan öğretmenin işine, onuruna, haysiyetine oluyor.

Bu haberleri okuyan ileri zekalı öğrenciler de bu güzel senaryoymuş diyor iyi izlenme ve beğeni alırız düşüncesiyle hedefe koydukları öğretmen için kendi okullarında senaryoyu uyguluyor. Olan hep mağdur öğretmene oluyor.

Yazıktır günahtır yapmayın! Bu tür olaylara sendikalar ve @memurlar.net el atmalı

Böyle haberlerle öğretmenin onuru haysiyeti bu kadar zedelenmemeli.

Yapmayın etmeyin. Dayağa karşıyız ama bu bir tuzak bu tür olayların tamamında aslında hep öğretmen mağdur. Görüntüyü kayıt altına alıp paylaşan kişi de ceza almalı.

Öğretmeni karakola götürüp adliyeye çıkarıp haberlere konu yapmak çok yanlış

Okul içine polis girecekse o zaman öğretmen de sözlü tacizle dersi engellendiğinde, kamu yararına devlet memuru olarak yaptığı işe mani olunduğunda polisi arayıp öğrenciden şikayetçi olsun. Öğrenci polis eşliğinde karakola götürülüp adliyeye çıkarılsın haberlere de bu konu olsun.


bedeviguy
Aday Memur
07 Haziran 2023 04:48
Haklı olduğunu düşünüyorum

idris0189
Memur
07 Haziran 2023 09:02
zamanımızda dağ gibi olan öğretmenleri palyaçoya çevirdiler. kendini bilmez dışarda bir baltaya sap olmayacak çakallara parçalatıyorlar öğretmenleri. yazık
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