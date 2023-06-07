Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 01:14
Seçim Taltifi bugun yattı

2977 TL yattı çankırı


Police444
Memur
07 Haziran 2023 08:17

Yalannnnn

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiSeçim bitti kredi çekme de sorun var mı hala arkadaşlar ?Eşcinsellik polislikte suç mu ?Aşırı borçlanma Antalya tercih dışı olur muGih'e neden taltif yok...

Sözlük

ıspanaklı börek 1 ceteris paribus 1 Bugün olanlar 10 dileğinin kabul olması 3 duygu 1 idari para cezası 1 İçinden geleni söyle 4 kaybolan yıllar 1 gelsene dedi bana 1 genelge 1

Son Haberler

Amasya'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulunduSöke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğaMotorine 1 lira 36 kuruş zam geldiDolar 22 lirayı geçti, avro 24'ü gördü

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi