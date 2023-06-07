Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 01:21
Elektrik elektronik teknisyen/tekniker

merhba 19 haziranda teknisyenlik mulakatım var adalet sarayında. ama bilgim yok teknisyen ne ıs yapar 1 gunu nasıl gecer calısma saatleri izin günleri maası vb. bu iş icinde olan arkdaslar yorum yapsın lutfen hali hazırda 5 yıldır bı yerde calsıyorum şubatta askere gidıp tazmınatımı almayı dusunuyırdum teknisyenlige deger mı 60 70 bin toplu para lutfen beni bu konuda aydılatın

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