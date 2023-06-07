Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 01:52
DELİLSİZ İSPATSIZ CEZA ALDIM

Görevi yaptırmamak için direnen şahıstan şikayetçi olduk. 2 kişi istediler şikayet aşaması için ben de mecbur şikayetçi oldum . Tutanakta zor kullandığımızı belirttik ve şahıs da darp raporu ve kamera görüntüsüyle (görüntülerde darp yok varsa bile ben bu olaylar yaşanırken yanında değilim) bizden şikayetçi oldu. Savcı delil yeterliliği ve basit yaralama suçunu işlediğimizi sabit gördü ve mahkemeye talep etti. Her ne kadar soruşturma aşamasında ve 2 duruşma da görüntülerde olmadığımı şahsı darp etmediğimi sadece kelepçe takarken yanında bulunduğumu söylesemde beyanlarım dinlenmedi ve ADLİ PARA CEZASINA çarptırılıp HAGB kararı verildi hakkımda.

Olayla alakalı itiraz sürecim var bu süreçte savcı ve hakimin beyanlarımı dikkate almaları için nasıl bir yol izleyebilirim. Görüntülerde olmadığımı nasıl aktarabilirim. Başsavcıya bunun için çıkılabilir mi


Sadeceinsan65
Memur
07 Haziran 2023 05:24
Acık ve net olan bırsey var git avukatla konus kazanacagın davayı kendi basına hallederimle batormıssın hıcbır bassavcı hakime savcıya boyle bir istekle yada talep yada yapacaksınla gitmez ayagına cagırmaz orayı neyle kwrıstırdın ise sen kafa yağını degostır.bazen ifade tutanak da yazdığın 2 3 satır seni ipten alır diye bosuna demiyorlar sen zaten satıs koduna gırdıgın ıcın kaybetmıssındır de neyse. Avukat la konus anls dosyanu ver ust mahkemeye itirazda bulunsun

Selcuklutorunu
Aday Memur
07 Haziran 2023 05:59
Kanun yolları savcıya hakime gidip ağız eğmek değildir. Her mahkemenin temyizi vardır. Kanun yollarını araştırmanı, buna göre bir itiraz dilekçesiyle temyize başvurmanı, bilmiyorsan bir vekaletle avukata müracaat etmeni tavsiye ederim.

takla-atma
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 06:19
HAGB kararı verilmiş önemli bir ceza da verilmemiş.5 yıl içinde suç islemezsen dava düşecek.HAGB yi kabul etmezsen hakim veremez duruşmada kabul HAGB kabul ediyorum demek bir nevi suçun itirafı anlamına gelir. HAGB kararı temyiz edilemeyen bir karar ,sadece şekil şartları yönünden itiraz edebiliyorsunuz. İtiraz ve temyiz aynı şeyler değildir. Burada avukata git diyenlere bakma aldığın adli para cezası hiçbir anlamı olmayan bir ceza 3000 tl ve altı cezalara itiraz dahi edilemiyor.

Kosovali7171
Memur
07 Haziran 2023 08:04
Yeni hakimvsavcilar işi çok iyi bilmiyorlar önüne gelene ceza veriyorlar sen kesinlikle itiraz et üst mahkemelerde kazanırsın peşini bırakma işin
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