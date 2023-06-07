DELİLSİZ İSPATSIZ CEZA ALDIM

Görevi yaptırmamak için direnen şahıstan şikayetçi olduk. 2 kişi istediler şikayet aşaması için ben de mecbur şikayetçi oldum . Tutanakta zor kullandığımızı belirttik ve şahıs da darp raporu ve kamera görüntüsüyle (görüntülerde darp yok varsa bile ben bu olaylar yaşanırken yanında değilim) bizden şikayetçi oldu. Savcı delil yeterliliği ve basit yaralama suçunu işlediğimizi sabit gördü ve mahkemeye talep etti. Her ne kadar soruşturma aşamasında ve 2 duruşma da görüntülerde olmadığımı şahsı darp etmediğimi sadece kelepçe takarken yanında bulunduğumu söylesemde beyanlarım dinlenmedi ve ADLİ PARA CEZASINA çarptırılıp HAGB kararı verildi hakkımda.

Olayla alakalı itiraz sürecim var bu süreçte savcı ve hakimin beyanlarımı dikkate almaları için nasıl bir yol izleyebilirim. Görüntülerde olmadığımı nasıl aktarabilirim. Başsavcıya bunun için çıkılabilir mi