Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2023 02:07
Feragat
Arkadaşlar güvenlik soruşturmasındayim başka kurumda memurluk kazandım oraya gideceğim Feragat etmek zorundamiyim yoksa gitmessem kendiliğinden biter mi süreç

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