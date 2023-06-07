Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 03:14
BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ VE MARMARA

Başlığı açayım ve fakirler yorumları yazmaya başlasınlar.


Cumhur Millet
Kapalı
07 Haziran 2023 03:32

O sene, BU SENE............


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 08:56
ne boş insanlar var teşekkürler kendini ifşa ettiğin için
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