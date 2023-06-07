Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 06:23
3+1den toplu kadroya geçiş eş durumu tayini hakkında

Merhaba. 3+1?liydim, bir buçuk yıldır devlet hastanesinde çalışmaktayım. Toplu kadroya geçişte ben de kadrolu oldum. Eşim de 3. Yılını doldurduğu için kadroya geçti. İkimiz de sağlık personeliyiz.

Benim eş durumu istemem için eş durumu kurasına mı katılmam gerekiyor yoksa mazeret tayini şeklinde dilekçe mi vermem gerek?

Bilgisi olanlardan yardımlarını rica ediyorum.

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