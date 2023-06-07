Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 07:17
Yardımm
Acil serviste çalışırken bağlı olduğumuz müdür beyin kararı ile 4 gün serviste çalıştım. Ama hala acilde çalışıyor görünüyordum yani görevlendirme yazısı imzalamamıştım. Bu durumda müdür bey beni usulsüz çalıştırmış mı oluyor?

idris0189
Memur
07 Haziran 2023 08:55
evet seni kötü emellerine alet etmiş
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