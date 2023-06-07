Acil serviste çalışırken bağlı olduğumuz müdür beyin kararı ile 4 gün serviste çalıştım. Ama hala acilde çalışıyor görünüyordum yani görevlendirme yazısı imzalamamıştım. Bu durumda müdür bey beni usulsüz çalıştırmış mı oluyor?

Acil serviste çalışırken bağlı olduğumuz müdür beyin kararı ile 4 gün serviste çalıştım. Ama hala acilde çalışıyor görünüyordum yani görevlendirme yazısı imzalamamıştım. Bu durumda müdür bey beni usulsüz çalıştırmış mı oluyor?