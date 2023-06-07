Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 08:03
Maaş 22k olacak diyene kadar dolar 22'yi geçti.
Türkiye yüzyılı başladı.

mmr-26
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:16

geçen ay maaşımla 1.030 dolar alıyordum şuan 905 dolar. 125 dolar buhar oldu gitti.


kozmiktarihci
Şef
07 Haziran 2023 08:17

Durmak yok 23..24...30...


Emir ka
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 08:27
Zam vereceklerine İnanmıyom da verirseler dahi 22bin zammı da 1030 doları geçemiyor şuan.çok acı
mmr-26, 1 saat önce

geçen ay maaşımla 1.030 dolar alıyordum şuan 905 dolar. 125 dolar buhar oldu gitti.


r.diyojen
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 08:37

22 bin rakamı güncelliğini yitirdi, bu rakamı sürekli telaffuz etmek aleyhimize olur kanaatindeyim. Asgari ücretin 2,5 katı olarak bahsetmek daha iyi olacaktır. 4/D'liler şu an 22 alıyor, temmuzda en az 25 alacaklar. Velhasıl temmuzda 22 komik bir rakam olacak.


2ven
Aday Memur
07 Haziran 2023 08:41

Şahlanış dönemi derken doların şahlanışından bahsediyorlarmış :)


dostar
Memur
07 Haziran 2023 08:42

milletten egemenlıgı padisaha verıp marabaya donduk bize yakısanda buydu


eem94
Şef
07 Haziran 2023 08:46

Bunu başından beri söyledim.Asgari ücret 13-14 bin bandında olursa verilecek 22 binin hiçbir önemi olmaz alım gücü değişmez. Kılıçdaroğlunun 2.5 asgari ücret vaadi daha mantıklıydı ama sırf bu vaadin üstüne çıkmak için o anki asgari ücrete göre olan vaadi (8500x2.5=21.265) üstüne çıkmak için temmuzda 22 bin vereceğiz dediler ve çok güzel kandırdılar .Şimdi yine en düşük memur maaşı asgari ücretin 1.5 katı falan olacak bakın görün .Neyse ya müstehak .

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