Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 08:21
En güncel ve gerçekçi 22.000 tl hesaplaması

Net maaşınızı 1.2 ile çarpıp üzerine 22.000 tl eklersenız alacağınız Temmuz maaşı ortaya cıkacaktır. Herkes için geçerlidir.


dadass
Şef
07 Haziran 2023 08:25

Net maaşınızı 1.2 ile çarpıp üzerine 8.000 tl seyyanen zam eklersenız alacağınız Temmuz maaşı ortaya cıkacaktır. Herkes için geçerlidir.

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