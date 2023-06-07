Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 08:37
TYT - Ayt sınavında görev almak isteyen personeller gis.osym.gov.tr

TYT - Ayt sınavında görev almak isteyen personeller gis.osym.gov.tr adresinden görev talebinde bulunabilirler.


idris0189
Memur
07 Haziran 2023 08:52
başvurular geçti görevler belli oldu
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kırklareli üniversitesi alımları...Birim değişikliği yapılırGüvenlik soruşturması 2023 Naklen atama kontenjanlarıİzmir YTE personel alimiNaklen atama mahkemeBelediye de çalışmak hkKurban dolayısıylaÜniversite memurluğu nasıldır?TYT - Ayt sınavında görev almak isteyen personeller gis.osym.gov.tr

Sözlük

marjinal fayda 1 hakimler ve savcılar kurulu 1 mavi balina 1 şu an çalan şarkı 1 Karl Brandt 1 gitme 2 rahu 1 metin 1 yorulmak 1 küçük kusurları çekiştirmek 2

Son Haberler

Amasya'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulunduSöke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğaMotorine 1 lira 36 kuruş zam geldiDolar 22 lirayı geçti, avro 24'ü gördü

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi