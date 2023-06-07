KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Haziran 2023 08:51
Üniversitede Çalışan Mühendis
Üniversitelerde mühendis olarak çalışan var mı? Maaşları diğer kurumlarla aynı mı daha mı düşük?

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