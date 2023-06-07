Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 09:05
madem yüzde iki barajı altında kalan sendikalar diğerlerinden eksik alıyor

kesinti de diğerlerinden eksik olsun

aynı ücreti kesip iade ederken çok komik rakamların verilmesi adil mi yani

memuru daha rahat nasıl yaşatırız diye uğraşması gereken sendikaların, bu konu üzerinde çaba harcayıp memuru mağdur etmesi de cabası

Allah bildiği gibi etsin

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