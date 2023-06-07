Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 09:07
Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.

İlk ortaya atıldığında dolar 19 lira, söz verilen en düşük memur maaşı ise 1.150 küsur dolar iken şimdi bu hızla giderse 800-900 dolara kadar düşecek ilk maaşı alacagimiz zaman.

Hükümet resmen doları artiracagini önceden planlayıp memurla dalga geçiyor. Dolar 50 lira olsa maaşı gene 22b yapıp ama biz bunun sözünü vermiştik diyecekler.


mengok
Şef
07 Haziran 2023 09:13
Dolarla mi maaş alıyorsunuz şükür edin az
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mayıs enflasyon 0,04Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Kabine toplantısı c.başkanı açıklamalarıMemura yüzde 45 + 5000 seyyanen zamMedyada söylenen en düşük memur maaşına göreSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş kalemlerini bilmeyenler yorum yapıyor22.000 vaadi gerçekleşir mi?Çok fazla 22.000 hayali kurmayın.

Sözlük

marjinal fayda 1 hakimler ve savcılar kurulu 1 mavi balina 1 şu an çalan şarkı 1 Karl Brandt 1 gitme 2 rahu 1 metin 1 yorulmak 1 küçük kusurları çekiştirmek 2

Son Haberler

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacakAmasya'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulunduSöke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğaMotorine 1 lira 36 kuruş zam geldi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi