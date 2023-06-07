Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2023 09:18
KK uzman çavuş

eşim uzman çavuş ben hemşireyim saglık bakanlığında kadroluyum iki çocugumuz var eşimin tayini eş götürülemeyen yere çıktı nasıl itiraz edebiliriz


kcozer
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:27
Bende hemşireyim maalesef itiraz edemezsin benim eşim astsubay 2 yıl eş götürülemez gitti hani çalıştıgımız için eş götürülemez vermeyecekler diye bi durum yok

Atanamyan
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:41

iptal davası varmış mahkemeye verebiliyormuşuz


kcozer
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:53
Verebilirsiniz ama çalışıyor olmanız bence bir şey kazandırmaz çünkü eşi çalışan çok personel var hiç biri gitmez o zaman emsal teşkil eder ya da eşi çalışmayan ben neden gidiyorum suçum ne der
Atanamyan, 8 saat önce

iptal davası varmış mahkemeye verebiliyormuşuz


Atanamyan
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:12

emsal dava var zaten ona istinaden


'' SuBaY ''
Memur
07 Haziran 2023 10:21

İtiraz etsenizde sonuc degismez. Sizin mantiginizla irak,suriye ve tum dogu/guneydogu hudut birlikle evli personel gonderemezseniz. Ancak KKK nin yarisindan cogu saydigim yerlerde.

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