KK uzman çavuş

Verebilirsiniz ama çalışıyor olmanız bence bir şey kazandırmaz çünkü eşi çalışan çok personel var hiç biri gitmez o zaman emsal teşkil eder ya da eşi çalışmayan ben neden gidiyorum suçum ne der

Verebilirsiniz ama çalışıyor olmanız bence bir şey kazandırmaz çünkü eşi çalışan çok personel var hiç biri gitmez o zaman emsal teşkil eder ya da eşi çalışmayan ben neden gidiyorum suçum ne der