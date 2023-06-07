Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 09:38
Türkiye'nin yüzde 42'si asgari ücrete çalışıyor.

Almanya'nın yüzde 6,6'sı asgari ücretliyken, Türkiye'nin yüzde 42'si asgari ücrete çalışıyor.

Asgari ücretin 1600 Euro olduğu Almanya'da bir aylık asgari ücretle 145 kilogram dana kuşbaşı satın alınabiliyor. Türkiye'de ise bir asgari ücretle yalnızca 26 kilogram dana kuşbaşı almak mümkün.

Temmuz'da memur maaşı 22bin bile olsa 900 Euro ediyor.

Temmuz'da kamu işçilerine verilecek zamla birlikte tüm yan haklar dahil en düşük kamu işçisi maaşı 1400 Euro olacak.


fakir.adam
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 11:04

almanya'yı geçmişiz yine. almanyada verilen askeri ücred 1600, türküyede 8506. yine geçtik.


doks
Daire Başkanı
07 Haziran 2023 11:47

Maaşını asgariden gösterip üstünü elden alanlar da var, asgari alıp üstünü elden patrona verenler de. Yani en büyük sorunumuz yine denetimsizlik.

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