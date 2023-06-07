Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2023 09:39
Araç kredisi hk

Yakın zamanda araç kredisi başvurusu yapan var mı varsa yeşillendirsin ne kadar tutar başvuru yaptınız hangi bankaya yaptınız faiz oranı nedir. ne kadara kadar veriyorlar teşekkürler


İsacPromise
Memur
07 Haziran 2023 11:20
Bayramdan önce ziraatten almıştık 1.67 den 300 bin

Maas Fakiri
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:03

Talep ettiğiniz miktar 300 bin miydi yoksa talebinizin yarısını mı verdiler

İsacPromise, 7 saat önce
Bayramdan önce ziraatten almıştık 1.67 den 300 bin

İsacPromise
Memur
07 Haziran 2023 12:04
Araç kasko değerinin yarısını veriyolardı. Yarısı o civarlarda ediyordu
Maas Fakiri, 6 saat önce

Talep ettiğiniz miktar 300 bin miydi yoksa talebinizin yarısını mı verdiler


Yunussozdemirr
Aday Memur
07 Haziran 2023 12:36
Bu konuyu bende merak ediyorum. Ziraat 0-5 yaş arabalara veriyor sadece. Bazı bankalar 10 yaşa kadar veriyor fakat faiz oranları %3-4 arası

İsacPromise
Memur
07 Haziran 2023 12:59
Evet ziraat bşze de 5 yaşa kadar demişti
Yunussozdemirr, 6 saat önce
Bu konuyu bende merak ediyorum. Ziraat 0-5 yaş arabalara veriyor sadece. Bazı bankalar 10 yaşa kadar veriyor fakat faiz oranları %3-4 arası
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