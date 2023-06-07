Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Haziran 2023 09:43
Arac kredisi hk

Yakın zamanda araç kredisi başvurusu yapan var mı varsa yeşillendirsin ne kadar tutar başvuru yaptınız hangi bankaya yaptınız faiz oranı nedir. ne kadara kadar veriyorlar teşekkürler


Gazimehmet20
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:34
Halkbank 1.61

Gazimehmet20
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:36
O da 24 ay
Gazimehmet20, 8 saat önce
Halkbank 1.61

FATİH0606
Memur
07 Haziran 2023 12:53
1.89 oldu bugün halk bank . Araç bedeline göre değişiyor limit ve taksit sayısı
Toplam 3 mesaj

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