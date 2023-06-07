Araç kredisi hk

Halkbank 1.65 2017 model üstü olacak kasko bedeli 800 bine kadar olan araçlar için 36 ay vade ve yüzde 50 di kredi kullandiriyor. Bireysel emeklilik zorunlu tutuyor. 8500 TL gibi de kesintisi var. Ayrıca kasko zorunlu ama dışarıdan da yaptırabilisin. Özel bankalar çok yüksek 4-5 arası yanaşma onlara. Şuan

Halkbank 1.65 2017 model üstü olacak kasko bedeli 800 bine kadar olan araçlar için 36 ay vade ve yüzde 50 di kredi kullandiriyor. Bireysel emeklilik zorunlu tutuyor. 8500 TL gibi de kesintisi var. Ayrıca kasko zorunlu ama dışarıdan da yaptırabilisin. Özel bankalar çok yüksek 4-5 arası yanaşma onlara. Şuan