Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Haziran 2023 09:43
Araç kredisi hk

Yakın zamanda araç kredisi başvurusu yapan var mı varsa yeşillendirsin ne kadar tutar başvuru yaptınız hangi bankaya yaptınız faiz oranı nedir. ne kadara kadar veriyorlar teşekkürler


Psikomem
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:59

yapıkrediden yaptım 240 bin tl faiz oranı 3.99 idi ama kullanmak nasip olmadı.


toros-01
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:37
Halkbank 1.65 2017 model üstü olacak kasko bedeli 800 bine kadar olan araçlar için 36 ay vade ve yüzde 50 di kredi kullandiriyor. Bireysel emeklilik zorunlu tutuyor. 8500 TL gibi de kesintisi var. Ayrıca kasko zorunlu ama dışarıdan da yaptırabilisin. Özel bankalar çok yüksek 4-5 arası yanaşma onlara. Şuan

Osmanbeyy65
07 Haziran 2023 12:37
Vakıfbank tan 1 ay önce 1.69 dan 310 bin kullandık. 24 ay vade ile. Türkiye sigortalar birliğinin sayfasına git oradan araç kasko bedelleri var o miktar üzerinden veriyor. Vakıfta 3 bin küsur kesinti oldu.

Ozan4584
07 Haziran 2023 12:43

Ben dün Vakıfbankı aradım. Araç kredisi üst limit 100.000 TL mış. İhtiyaç kredisi limiti 70.000.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
07 Haziran 2023 13:06
100 bin üstüne bi 100 bin daha koyup şahin alınır
Ozan4584, 5 saat önce

Ben dün Vakıfbankı aradım. Araç kredisi üst limit 100.000 TL mış. İhtiyaç kredisi limiti 70.000.


İstanbull34i
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:45
Merhaba, bizde Vakıfbank ile görüştük dün ve bize araç kredisi ikinci el yada sıfır farketmeksizin 250.000 ihtiyaç kredisi ise sabit 70.000 verebileceklerini soylediler...
Ozan4584, 5 saat önce

Ben dün Vakıfbankı aradım. Araç kredisi üst limit 100.000 TL mış. İhtiyaç kredisi limiti 70.000.


Alpayderler
Aday Memur
07 Haziran 2023 15:53
9 mayısta Akbank'tan 2.20 faiz oranıyla 240 bin tl çektim 36 ay ödemeli şuan oranlar yükselmiş

devilmay461
Şef
07 Haziran 2023 17:51

USTA BEN GİTTİM 2 YILDIR ARAC KREDİSİ VERMİYORUZ DEDİ :( GÖREVLİ

toros-01, 8 saat önce
Halkbank 1.65 2017 model üstü olacak kasko bedeli 800 bine kadar olan araçlar için 36 ay vade ve yüzde 50 di kredi kullandiriyor. Bireysel emeklilik zorunlu tutuyor. 8500 TL gibi de kesintisi var. Ayrıca kasko zorunlu ama dışarıdan da yaptırabilisin. Özel bankalar çok yüksek 4-5 arası yanaşma onlara. Şuan
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