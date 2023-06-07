Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2023 09:45
Ücretsiz izin

Merhaba

Eşim ilk çocuğumuz için 2017'nin 6. ayında ücretsiz izne ayrıldı. Bu izne ayrılırken SGK hizmet dökümünde herhangi bir çıkış tarihi belirtmediler. İkinci çocuğumuz için 2021'in 11. ayında izne ayrıldığında karşısına çıkış tarihi belirtmişler.

Benim anlayamadığım ilk izinde herhangi bir çıkış tarihi belirtilmezken ikinci izinde niye çıkış tarihi belirtmişler. Bu iki farklı işlemden hangisi doğru?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

İlk izin;

https://resmim.net/i/ilk-izin.SCUK1C

İkinci izin;

https://resmim.net/i/ikinci-izin.SCUBwi


Bkrdmt
Aday Memur
07 Haziran 2023 10:46

ben 2020 temmzuda ücretsiz izne ayrıldım 4/B li olduğum halde çıkış tarihi yazmıyor

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